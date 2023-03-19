آخر تطورات إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط وتطوير المنطقة المحيطة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة وإنشاء النصب التذكارى، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها و بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها حتى الآن ،وكذلك موقف إنشاء النصب التذكارى للشهداء و إحلال وتطوير سور كورنيش النيل وتدبيشه و كذا تطوير المنطقة المحيطة بالكامل، إلى جانب عرض مخطط فرش وتجهيز أقسام المبنى.

فى سياق متصل، ناقشت المحافظ المراحل القادمة لخطة التنفيذ والتى ستتم وفقًا لخطوات محددة ومتوازية بالمبنى والمنطقة المحيطة، كما بحثت آلية تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير كورنيش النيل وفقًا لخطة عمل لا تتعارض مع الحركة المرورية بالمنطقة.

وأكدت محافظ دمياط على الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى الخاص بالمشروع لتحقيق محاور المخطط المتكامل التى تم اعدادها بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية وكذلك الإرتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة بالكامل.