"الصحة" تتابع تطبيق ميكنة مراكز طب الأسرة بدمياط

استقبل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، اليوم اللواء دكتور اشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي و المهندس اشرف طلعت القائم باعمال مدير عام لتطوير تكنولوجيا المعلومات .

قام مساعد وزير الصحة بتفقد قسم ثان تمهيدا لتطبيق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضروة الإسراع في إنهاء مشروع ميكنة مركز طب الأسرة بحي ثانِ بمحافظة دمياط.

وتأتى تلك الزيارة للتشديد على سرعه إنهاء مشروع الميكنه ليكون النموذج المميكن المعتمد لباقي مراكز ووحدات طب الأسرة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات الجمهورية.

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