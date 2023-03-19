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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الصحة" تتابع تطبيق ميكنة مراكز طب الأسرة بدمياط

مساعد وزير الصحة
مساعد وزير الصحة

استقبل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، اليوم  اللواء دكتور اشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي و المهندس  اشرف طلعت القائم باعمال مدير عام  لتطوير تكنولوجيا المعلومات .

قام مساعد وزير الصحة  بتفقد  قسم ثان تمهيدا لتطبيق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان  بضروة الإسراع في إنهاء مشروع ميكنة مركز طب الأسرة بحي ثانِ بمحافظة دمياط.

وتأتى تلك الزيارة للتشديد على سرعه إنهاء مشروع الميكنه ليكون النموذج المميكن المعتمد لباقي مراكز ووحدات طب الأسرة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات الجمهورية.

أمطار غزيرة في دمياط واستمرار حركة تداول السفن بالميناء

 

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دمياط وزارة الصحة تكنولوجيا المعلومات خالد عبد الغفار الصحة مبادرة رئيس الجمهورية التحول الرقمي الدكتور خالد عبد الغفار

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