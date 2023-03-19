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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب حماة الوطن يستنكر الممارسات الإعلامية المشبوهة لشبكة بي بي سي عن مصر

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

استنكر حزب حماة الوطن، بشدة استمرار الانتهاكات والمخالفات الجسيمة التى ترتكبها هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" في معالجتها للأخبار والتقارير التي تنشرها عن الأوضاع في مصر، والإصرار على نشر تقارير مغلوطة ومنحازة ومسيسة ضد مصر وتعتمد فيها على مصادر مجهولة ومعلومات ووقائع كاذبة وغير صحيحة للنيل من استقرار الدولة المصرية وإثارة البلبلة والفوضى.

وأعرب حزب حماة الوطن عن رفضه وإدانته لسياسة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" التي دأبت على نشر تقارير كاذبة عن وقائع لا أساس لها وغير صحيحة دون تحرى الدقة في المعلومات ونقلها من مصادر موثوقة، وتروج للشائعات ضد مصر للنيل من مؤسسات الدولة وهدم الاستقرار وزعزعة أمن البلد.

وأوضح الحزب أن هناك سجل أسود للانتهاكات والسقطات التي ترتكبها شبكة بى بى سى البريطانية فى تغطياتها الإعلامية عن الأوضاع في مصر، لتؤكد أنها دائما ما تحيد عن معايير الإعلام الدولية وميثاق الشرف الإعلامى المتعارف عليه وأخلاقيات المهنة، حيث تحرض شبكة بى بى سى، ضد مصر، وتتعمد تشويه الجهود والإنجازات الملموسة التي تبذلها الدولة المصرية، وتختلق وقائع غير صحيحة لإثارة الفتن والبلبلة والفوضى ونشرها أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية وحقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى انحيازها لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث كانت من أكثر المنصات الإعلامية هجوما على مصر لصالح أعداء الوطن وقوى الشر، فهى بعيدة عن الحيادية.

وأكد حزب حماة الوطن ضرورة التصدي لهذه الممارسات المشبوهة لهذه الشبكة، فالأوضاع في مصر مستقرة والدولة تحرص على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن، لكن شبكة بي بي سي تغض الطرف عن هذه الحقائق، وتتغافل عن انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان في الدول الأخرى ولا تجرؤ على نشرها. 

حزب حماة الوطن حياة كريمة شبكة بي بي سي حقوق الإنسان ميثاق الشرف الإعلامى

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