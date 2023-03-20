الزراعة: نستهدف الوصول بالمساحة المأهولة بالسكان إلى 25% بحلول 2030.. فيديو

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، إن مصر تعتبر من أشد دولة العالم جفافا .

وأضاف الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "منذ بداية الستينيات بدأت الدولة في التوسع أفقيا لمجابهة الزيادة السكانية لكن كان المعدل ضعيف جدا"، موضحا: "خلال الـ40 سنة الماضية لم يضاف إلى الرقعة الزراعية إلا مساحات قليلة".

وأشار: "نتيجة للتحديات الموجودة مثل الزيادة السكانية في عام 2014 بدأ التخطيط للجمهورية الجديدة"، موضحا: "نستهدف الوصول بالمساحة المأهولة بالسكان إلى 25% من مساحة مصر بحلول عام 2030".

وأوضح الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي،: "هناك سلسلة من المشروعات القومية العملاية على كافة القطاعات، و90% من هذه المشروعات في المناطق الصحراوية الجديدة".