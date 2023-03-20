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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منذ إطلاق رؤية المملكة حتى نهاية 2022

اقتصاد السعودية .. نائب وزير الصناعة: 50% ارتفاع عدد المصانع في المملكة بنهاية 2022

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أكد  نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتكون بمثابة تصحيح للمسار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، مبيّناً أنه منذ إطلاقها وحتى نهاية 2022 ارتفع عدد المصانع في المملكة بنسبة 50%.

أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في تصريحات صحفية له إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية خطوة تؤكد الاعتماد على قطاعي الصناعة والتعدين كرافدين اقتصاديين وتؤكد مدى اهتمام القيادة بالتغيير الإيجابي وتطوير الصناعة وتوطينها لتشكل حجر الأساس في تنويع مصادر الدخل، وللوصول إلى الريادة العالمية في مجال صناعة البتروكيماويات.
 

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وأضاف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية: "أن الرهان اليوم على شبابنا وشاباتنا هو رهان كبير ورابح، فهم النسبة الأكبر في هذا البلد، ما يجعلهم القاعدة الأساسية لتحولنا وتغيرنا في المجالات كافة، وتشكل قدراتهم الاستثنائية وطموحهم الدائم للتغيير الإيجابي قوة كبيرة لإنجاح برامج رؤية المملكة، والإسهام في تنمية الوطن ومواصلة جهود من سبقونا.
 

جاءت تصريحات نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال منتدى النهضة الصناعية السعودية السنوي الذي نظمته جامعة اليمامة اليوم تحت عنوان "النهضة الصناعية السعودية.. نحو تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030"؛ ويستمر على مدى يومين؛ برعاية وزارة الصناعة و الثروة المعدنية.

 

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