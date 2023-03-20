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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 20 سنة تنطلق بمشاركة لاعبي المشروع القومي للموهبة بدمياط

الشباب والرياضة بدمياط
الشباب والرياضة بدمياط

 

شهد دكتور وليد الشاذلي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بدمياط، فاعليات بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية والحرة والنسائية المرحلة الثالثة تحت 20 سنة بمشاركة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط مرحلتي الشباب خلال الفترة من 16 مارس حتي 20 مارس 2023 بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر، وسلم مدير المديرية الجوائز والميداليات للاعبين واللاعبات.

نظم هذه الفعاليات الاتحاد المصري للمصارعة ضمن خطة نشاط الاتحاد للعام 2022 / 2023م، بحضور دكتور محمد حمدي مدير الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، واللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، دكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة والمشرف الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، عبده الشعراوي مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ويهدف المشروع إلى إعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

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