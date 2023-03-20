عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسني الزغدودي: «كيسي» أهدى برشلونة الدوري الإسباني كما فعلها مع ميلان.. فيديو

صدى البلد

 

قال الإعلامي التونسي حسني الزغدودي، إن مباراة برشلونة وريال مدريد، تأرجحت من الفوز لريال مدريد إلى برشلونة، ليتوج إكلنيكيًا بلقب الدوري الإسباني بعد توسيع الفارق إلى 12 نقطة.

وأضاف الزغدودي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فرانك كيسي أهدى الدوري الإسباني إلى برشلونة مثلما سبق وفعلها مع ميلان في الدوري الإيطالي.

وأوضح الإعلامي التونسي، أن برشلونة يقدم أفضل كرة في العالم حاليًا، وتعامل بواقعية ليحقق الفوز على ريال مدريد، بينما تشافي يعيش أفضل حالاته مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

واختتم تصريحاته، أن أنشيلوتي إذا رحل عن تدريب ريال مدريد، قد يعود زين الدين زيدان، على الرغم من أن الحديث عن رحيل المدرب الإيطالي مبكرًا، لا سيما وأنه يتنافس على لقب دوري أبطال أوروبا المرشح لحصده.

 

 

الدوري الإسباني ريال مدريد الدوري الايطالي صدى البلد قناة صدي البلد أنشيلوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

قبل شهر رمضان| الأرصاد تحذر المواطنين وتفجر مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يضع روشتة لإنقاذ الأبيض

دعاء واحد حث عليه النبي الكريم يرزقك الدنيا بحذافيرها .. داوم عليه

المركز الثامن.. مصيبة في الزمالك واللاعبين خارج الخدمة

فنلندا تصدم السويد بقرار مفاجئ بشأن انضمامها للناتو

أسعار مخضة| تفاصيل إقامة منافذ ومعارض لتسويق منتجات التعليم الفني.. فيديو

وصفات سحرية لفتح الشرايين المسدودة وخفض الكوليسترول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوة لتقنين تربية الأغنام في بريطانيا تثير جدلا.. ما القصة

بيرسنج فى الحاجب ولابس حلق.. ابن أنغام يضعها في مأزق مع الجمهور

أم صالح ماتت| مشهد لن ينساه الجمهور.. هل ضربت محمد ثروت 12 قلم بجد؟

ملابس غريبة.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي.. شاهد

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ