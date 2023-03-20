حسني الزغدودي: «كيسي» أهدى برشلونة الدوري الإسباني كما فعلها مع ميلان.. فيديو

قال الإعلامي التونسي حسني الزغدودي، إن مباراة برشلونة وريال مدريد، تأرجحت من الفوز لريال مدريد إلى برشلونة، ليتوج إكلنيكيًا بلقب الدوري الإسباني بعد توسيع الفارق إلى 12 نقطة.

وأضاف الزغدودي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فرانك كيسي أهدى الدوري الإسباني إلى برشلونة مثلما سبق وفعلها مع ميلان في الدوري الإيطالي.

وأوضح الإعلامي التونسي، أن برشلونة يقدم أفضل كرة في العالم حاليًا، وتعامل بواقعية ليحقق الفوز على ريال مدريد، بينما تشافي يعيش أفضل حالاته مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

واختتم تصريحاته، أن أنشيلوتي إذا رحل عن تدريب ريال مدريد، قد يعود زين الدين زيدان، على الرغم من أن الحديث عن رحيل المدرب الإيطالي مبكرًا، لا سيما وأنه يتنافس على لقب دوري أبطال أوروبا المرشح لحصده.