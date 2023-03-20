عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة شاب إثر إصابته بسكتة قلبية داخل حمام سباحة بالغردقة

الضحية
الضحية

لقى شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه عقب إصابته بسكتة قلبية في أثناء ممارسته السباحة داخل أحد حمامات السباحة بمدينة الغردقة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة شاب يدعى «أحمد يحيي الناظر» يبلغ من العمر 20 عامًا، وتبين أنه مواليد ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الغردقة، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الشاب بسكتة قلبية في أثناء ممارسته للسباحة داخل حمام السباحة الخاص بأحد المنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة.

وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف الأجهزة المختصة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

في سياق مختلف، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من رفع كتلة رخامية ضخمة سقطت من إحدى الشاحنات في أثناء مرورها بالكيلو 60 طريق القصير مرسى علم في منتصف الطرق.

كان اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، كلف إدارة الأزمات بالوحدة، وجميع الجهات المعنية، برفع كتلة الرخام، والتي سقطت من إحدى سيارات النقل الثقيل بمنتصف الطريق بالكيلو 60 جنوب المدينة، حيث كانت تعوق الشارع الرئيسي الرابط بين مدينة مرسى علم ومدينة القصير، توسعة الشارع الشارع، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة مدينة مرسى علم مدينة القصير مدير امن البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

قبل شهر رمضان.. الأرصاد تقدم تحذيرات عاجلة للمواطنين عن حالة الطقس المتوقعة

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

يعني ضياع البطولة.. تحذير شديد من شوبير للاعبي الأهلي بشأن مواجهة الهلال

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

موضوعات متعلقة

مركز شباب الميناء بالغردقة يمثل البحر الأحمر في دوري المحافظات الحدودية

استمرار أعمال النظافة خلال الفترة الصباحية والمسائية بشوارع وميادين القصير

تهالك فى المواسير.. تسريب بترولي بخط شركة أنابيب بـ رأس غارب

الكشف على 321 مواطنًا خلال قافلة طبية في مرسى علم

ربت 5 بنات..الأم المثالية بالبحر الأحمر مثال حي على الإرادة القوية والتضحية

راعي كنيسة الكاثوليك بالغردقة يجهز شنط رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا

كافحت المرض والفقر.. "جميلة" البحر الأحمر تحصد لقب الأم المثالية بالمحافظة

استهداف 2391 مواطنًا خلال اليوم الثاني من حملة احميها من الختان بسفاجا

ترشيحاتنا

استعمار القمر والمريخ| السعودية تكشف خطتها نحو الفضاء خلال 2023

بث مباشر.. الرئيس السيسي والسيدة قرينته يشهدان احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023

ثلاثي مصري مرشح.. من يتولى تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي فيريرا؟

بديلا لـ ديانج| أول صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

لحظة وصول السيسي والسيدة قرينته للمشاركة فى احتفالية الأم المثالية

ألفاظ وسيدة بالمقشة.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة كمبوند الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الخل يساعد في علاج الكوليسترول ومرض السكري

الدنيا ربيع والجو بديع.. يومك دافي أول رمضان وخد بالك في السحور

على قلبكم في رمضان.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

مع اقتراب رمضان.. كيف تكتشف المخلل الفاسد قبل الشراء

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ