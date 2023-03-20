وفاة شاب إثر إصابته بسكتة قلبية داخل حمام سباحة بالغردقة

لقى شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه عقب إصابته بسكتة قلبية في أثناء ممارسته السباحة داخل أحد حمامات السباحة بمدينة الغردقة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة شاب يدعى «أحمد يحيي الناظر» يبلغ من العمر 20 عامًا، وتبين أنه مواليد ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الغردقة، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الشاب بسكتة قلبية في أثناء ممارسته للسباحة داخل حمام السباحة الخاص بأحد المنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة.

وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف الأجهزة المختصة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

في سياق مختلف، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من رفع كتلة رخامية ضخمة سقطت من إحدى الشاحنات في أثناء مرورها بالكيلو 60 طريق القصير مرسى علم في منتصف الطرق.

كان اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، كلف إدارة الأزمات بالوحدة، وجميع الجهات المعنية، برفع كتلة الرخام، والتي سقطت من إحدى سيارات النقل الثقيل بمنتصف الطريق بالكيلو 60 جنوب المدينة، حيث كانت تعوق الشارع الرئيسي الرابط بين مدينة مرسى علم ومدينة القصير، توسعة الشارع الشارع، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.