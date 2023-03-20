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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لسنا نحن.. الصين : أمريكا هي من تزود ساحة القتال في أوكرانيا

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة هي من يورد الأسلحة إلى ساحة القتال في أوكرانيا أمام روسيا وليست الصين، حسبما أفادت رويترز.

وصرح وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة بالتصريحات في إفادة صحفية بشأن حديث مصادر أمريكية عن إطلاق روسيا ذخيرة صينية في أوكرانيا.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة للصحفيين :"إن الصين ستواصل اتخاذ موقف موضوعي ومنصف في الأزمة الأوكرانية ولعب دور بناء في محادثات السلام".

الصين تعلق على مذكرة اعتقال بوتين وتشن هجومًا على أمريكا

وكانت قد قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إن على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ موقف عادل ومنصف، ردًا على سؤال بشأن قرار المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، صرح المتحدث باسم الخارجية وانج ون بين للصحفيين اليوم الاثنين، بأن الصين ستواصل القيام بدور موضوعي وعادل في الأزمة الأوكرانية، ولعب دور بناء في محادثات السلام.

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