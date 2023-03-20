الجيش الأمريكي: مناوراتنا الجوية مع كوريا الجنوبية هدفها إظهار قدراتنا

أكد مسؤولون في الجيش الأمريكي اليوم / الاثنين / أن الهدف من المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية هو إظهار قدراتنا على العمل في أي وقت مهما كانت الظروف والأوضاع .



وقال المسؤولون في تصريحات لهم - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن الولايات المتحدة أجريت مناورات عسكرية جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية بهدف إظهار القدرة على الدخول بسرعة في المهام العسكرية والعمل في أي وقت مهما كانت الأوضاع .



وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن سول وواشنطن تجريان تدريبات عسكرية مشتركة عالية التقنية مع زيادة "الكثافة والواقعية"، كجزء من الجهود المشتركة لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة .

