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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: مناوراتنا الجوية مع كوريا الجنوبية هدفها إظهار قدراتنا

صدى البلد

أكد مسؤولون في الجيش الأمريكي اليوم / الاثنين / أن الهدف من المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية هو إظهار قدراتنا على العمل في أي وقت مهما كانت الظروف والأوضاع .


وقال المسؤولون في تصريحات لهم - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن الولايات المتحدة أجريت مناورات عسكرية جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية بهدف إظهار القدرة على الدخول بسرعة في المهام العسكرية والعمل في أي وقت مهما كانت الأوضاع .


وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن سول وواشنطن تجريان تدريبات عسكرية مشتركة عالية التقنية مع زيادة "الكثافة والواقعية"، كجزء من الجهود المشتركة لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة .
 

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