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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل في تربية حلوان عن الاختبارات الإلكترونية.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تم عَقد ورش عمل ولقاءات تعريفية أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة حلوان بعنوان : الاختبارات الإلكترونية،  تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، قام بتقديمها الدكتور محمد عبد السلام غنيم أستاذ علم النفس التربوي، وقام بالتنظيم وحدة القياس والتقويم التربوي بالكلية، تحت إشراف  الدكتورة سماح محمود مدير الوحدة.

يأتي ذلك للتعريف بكيفية وآليات وضع الاختبارات الإلكترونية وتصحيحها، وأنواع الأسئلة، وشرح المزايا المستهدفة منها والتي تعمل على تيسير العملية الامتحانية وتوفير الوقت والجهد لعضو هيئة التدريس والطلاب، وزيادة مستوى الدقة والانضباط وتقليل نسبة الخطأ.

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وقال  الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية إن الاختبارات الإلكترونية تعد من الأساليب الحديثة التي تساعد على تحسين جودة الاختبارات ومطابقتها للمواصفات، وتزيد من القدرة على فرض النظام والانضباط أثناء إجراء الاختبارات، مؤكدا أن الجامعة والكلية توليان اهتماماً كبيراً بهذه التجربة، وتعملان على زيادة نسبة الانخراط بها وإكساب السادة أعضاء هيئة التدريس المهارات اللازمة لذلك.

وتميزت الورش واللقاءات بالحضور الواسع من السادة أعضاء هيئة التدريس بمختلف الأقسام العلمية بالكلية، ودار خلالها نقاشات جادة وبناءة، وتم تبادل الآراء والمقترحات، وكان لها أثر إيجابي في تحفيز الحضور لاتباع هذا الأسلوب المستحدث في وضع الاختبارات وتصحيحها.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس كلية التربية م وحدة القياس والتقويم التربوي

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