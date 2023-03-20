جرائم إنسانية فادحة.. تقرير أممي صادم حول انتهاكات إيران

أعلن خبير تابع للأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات في الشهور الماضية ربما ترقى إلى تصنيفها جرائم ضد الإنسانية، حسبما أفادت رويترز.

وأشار الخبير إلى حالات القتل المتعمد والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.

وقال جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران للمجلس التابع للأمم المتحدة: "إن نطاق الجرائم وفداحتها يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية”.

وقال المبعوث الإيراني إلى المجلس، ومقره جنيف، إن الادعاءات تخيلية وإن هناك تعمد لاستهداف إيران بالمجلس.