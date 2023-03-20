عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرائم إنسانية فادحة.. تقرير أممي صادم حول انتهاكات إيران

صدى البلد

أعلن خبير تابع للأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات في الشهور الماضية ربما ترقى إلى تصنيفها جرائم ضد الإنسانية، حسبما أفادت رويترز.

 

 وأشار الخبير إلى حالات القتل المتعمد والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.

 

وقال جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران للمجلس التابع للأمم المتحدة: "إن نطاق الجرائم وفداحتها يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية”.

كبار قادة الحرس الثوري.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيران

وقال المبعوث الإيراني إلى المجلس، ومقره جنيف، إن الادعاءات تخيلية وإن هناك تعمد لاستهداف إيران بالمجلس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

اللاعب غاضب.. أفشه يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتحذير عاجل من الإدارة

ترشيحاتنا

نص كلمة وزيرة التضامن في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

عاجل.. 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوي بالدفاع الجوي

كارثة خلال 48 ساعة| العالم الهولندي يحذر من زلزال 22 مارس..ماذا سيحدث؟

بقرار الرئيس| وزير الداخلية يعلن الإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح

بعد توقع اعتقاله.. ترامب يتهم المدعي العام في مانهاتن بالتدخل بانتخابات 2024

جرائم إنسانية فادحة.. تقرير أممي صادم حول انتهاكات إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفو عن كافة الغارمات بالسجون| تفاصيل الإفراج عنهن وسداد ديونهن بقرار رئاسي

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بصور جديدة.. شاهد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2023|طارق لطفى يناقش المشاكل الزوجية وأزمة منتصف العمر فى "مذكرات زوج"

فيديو

رماها تحت عربية.. قصة عامل اعتدى على قطة في مطعم بوسط البلد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

أسعار الذهب في مصر واستقرار الدولار.. شاهد

بعد خلاف استمر لسنوات.. أحلام وعمرو أديب حبايب| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ