في وسط الطبيعة.. نسرين طافش تنشر صورًا جديدة على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت الفنانة نسرين في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، معتمده علي الميكب الهادي الترابي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

النجمة نسرين طافش غابت عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل في سوريا منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار إجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".