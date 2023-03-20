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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد أيوب: حرس الحدود يحتاج للاعبين مقاتلين خلال المباريات المتبقية من الدوري

صدى البلد

أكد أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود أن فريقه يستطيع المنافسة على البقاء فى مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، وسيتمسك بالبقاء حتي الأمتار الأخيرة من مسابقة الدوري.

وقال أحمد أيوب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “هدف فريق حرس الحدود خلال الوقت الحالي هو البقاء فى الدورى، والتركيز منصب على ذلك الهدف، وأنا دائم الحديث مع اللاعبين عن ذلك الأمر ، ودائمًا ما أطلب منهم القتال فى الملعب من أجل جمع أكبر عدد من النقاط”.

وأضاف:" بعد فوزنا على المقاولون العرب في كأس الرابطة، أكدت للاعبين أن الأهم هو الدوري ، وما تحقق هو فوز معنوي مهم فى كأس الرابطة ولكن الأهم جمع أكبر عدد من التقاط الفترة المقبلة فى مسابقة الدوري.

وتابع:" فريق حرس الحدود لم يحصل على اجازة بعد مباراة المقاولون العرب أمس، بل هناك تدريب اليوم، ومباراة ودية غدا مع أسوان من أجل إعطاء اللاعبين راحة أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأتم: “الدوري المصري الممتاز بعد العودة من فترة التوقف الحالية سيكون قوي للغاية وجميع المباريات صعبة”.

المقاولون العرب حرس الحدود كأس الرابطة شوقي غريب ابراهيم فايق

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