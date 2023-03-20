مليار يورو.. المفوضية الأوروبية تعلن حزمة مساعدات جديدة لتركيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستدعم تركيا بمليار يورو (1.07 مليار دولار) لإعادة الإعمار بعد الزلزال، حسبما أفادت رويترز.

جاءت تصريحات فون دير لاين خلال تدشين مؤتمر دولي لحشد الدعم في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا الشهر الماضي.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الزلزال يعد أكبر كارثة طبيعية تتعرض لها المنطقة منذ سنوات.

وأفادت صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم الإثنين بوقوع زلزال في كهرمان مرعش بتركيا، التي تضررت بالزلزال الاخير في ٦ فبراير.

وجاء في الصحيفة أنه وقع زلزال بقوة 4.3 درجة في منطقة إكينوزو في كهرمان مرعش.