كتف في كتف.. حياة كريمة تعلن بدء توزيع مليون كرتونة ببني سويف

في إطار مبادرة "كتف في كتف"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" أمس الإثنين بدء توزيع المليون كرتونة من المواد الغذائية، على المواطنين الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، والتي تنطلق من محافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة "أبو هشيمة الخير".

وتشارك مؤسسة "أبو هشيمة الخير" في توزيع 100 ألف كرتونة من المواد الغذائية، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتوزيع 200 ألف كرتونة على المواطنين الأكثر احتياجًا في قرى حياة كريمة.

كانت مؤسسة "حياة كريمة" قد أعلنت عن مشاركتها في مبادرة "كتف في كتف" لتوزيع مليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار فعالية "كتف في كتف" التي اطلقها التحالف الوطني الجمعة الماضية في إستاد القاهرة الدولي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتويجًا لجهود المتطوعين في المبادرة.

وتعد مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تستهدف توزيع 6مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة 34 كيان تنموي يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يذكرأن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أعرب عن سعادته وفخره بالمشاركة في مبادرة كتف في كتف، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "شعرت بالسعادة والفخر لمشاركتي في أكبر مبادرة يشهدها العالم في تاريخ العمل الإنساني والمجتمعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعيش هموم البسطاء ويشعر بهم".

أضاف أبو العينين: "شعرت بالاعتزاز وأنا أرى الفرحة والسعادة على وجوه الحاضرين خلال إطلاق الرئيس مبادرة كتف في كتف التي تعد نموذجا ملهما في التكافل والعمل الإنساني يصعب على دول كبرى تطبيقها، فالمصريون في أوقات الشدة واحد.. قادرون على تخطي أي صعاب أو محن".

أكد وكيل مجلس النواب، على أهمية التوقيت الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية، قائلا: "إطلاق المبادرة يأتي مع قرب حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بكل خير وسعادة".