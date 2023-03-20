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رئيس التحرير
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برلمان

"صحة النواب" تبحث حل مشكلة التسوية لخريجي كليات ومعاهد التمريض

الدكتور أشرف حاتم
الدكتور أشرف حاتم رئيس صحة النواب

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، جلسة استطلاع ومواجهة اليوم الاثنين، للوقوف على ما تم اتخاذه من قرارات لحلحلة موضوع تسوية حالة خريجي كليات ومعاهد التمريض الحاصلين على البكالوريوس التقني ومدى إمكانية عودتهم إلى قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية عوضا عن قانون الخدمة المدنية، في ضوء ما أصدرته اللجنة من توصيات في 22 نوفمبر 2022.

جاء ذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد عبد الله زين الدين، محمد أحمد فايد، أحمد حجازي، على العساس، إيهاب أنيس، هشام سعيد الجاهل، النائب أحمد حمدي خطاب، محمود الشامي، محمد السعيد عوض  هناء سرور، إحسان شوقي عبد السلام، سارة النحاس، السيد رحمو، نبيل عسكر، أحمد بلال البرلسى، والنائب محمود نجيب مشعل، في ذات الشأن.

واستعرض النواب طلبات الإحاطة بشأن أزمة التوصيف الوظيفي وتسوية تكليف حالة خريجي الكليات والمعاهد الفنية الصحية الحاصلين على البكالوريوس التقني ومدى إمكانية عودتهم إلى قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية عوضا عن قانون الخدمة المدنية في ضوء ما أصدرته اللجنة من توصيات في 22/11/2022.

وأوضح النواب، أن مشكلة فنيي التمريض الحاصلين علي البكالوريوس التقني للتمريض دفعات 2020/2021/2022 بجميع المحافظات، أنهم حصلوا أثناء عملهم على دبلومة مكثفة مدتها عامين وصدر لهم قرار من وزير الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي رقم506 لعام2017 بمعادلة المؤهلات الحاصلين عليها بدرجة البكالوريوس التقني التكنولوجي في التمريض الممنوح من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بأن تتم تسوياتهم حتى عام 2023.

وأكد الأعضاء، أن المشكلة التي قابلت الشباب هي أنه عند التخرج فوجئوا بأن مديريات وإدارات التنظيم والإدارة رفضوا التسوية بحجة انتهاء فترة التسويات بسبب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الرغم من أن كل شروط التسوية منطبقة وجهة العمل لا يوجد لديها أي مانع من التسوية، مطالبين بتسوية الحالة الوظيفية لهم في نفس المجال التمريضي.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، أحد مقدمي طلبات الإحاطة: نحتاج منظومة صحية بكوادر فعالة وقادرة على العمل ضمن الجيش الأبيض، خصوصا وأننا نعاني من نقص في الأطقم الطبية وكثير منهم يضطر للسفر للخارج أملا في الحصول على ظروف عمل وأجور أفضل.

وشدد زين الدين، على ضرورة تسوية الحالة الوظيفية في نفس المجال التمريضي، خصوصا وأن الحصول على درجة البكالوريوس يقلل الفجوة العلمية ويرفع مستوى الكفاءة والمهارة الفنية لخدمة المرضى.

من جانبه قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية مجلس النواب: اللجنة توصي بعقد جلسة استماع مع لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، بحضور وزيرى التعليم والصحة، لأن خريجي كليات ومعاهد التمريض الحاصلين على البكالوريوس التقني جزء من التمريض.

وأشار إلى ضرورة حضور ممثلي المجلس الأعلى للجامعات، لإعادة تسمية الكليات لتكون كليات تطبيقية تكنولوجية، بحيث يتم خلال 5 سنوات بدلا من وجود معاهد فنية وكليات أن تكون هناك كليات فقط.
 

مجلس النواب وزير الصحة التعليم العالي البحث العلمي أحمد حجازي المعاهد الفنية

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