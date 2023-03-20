حبس لص الساحل بتهمة سرقة مبلغ مالي من مخزن أحد المواطنين

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الساحل.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص - مقيم بالقليوبية لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مخزن ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ،كما تم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى – دراجة نارية "قام بشرائها من المبلغ المستولى عليه") ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

