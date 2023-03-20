جامعة حلوان: نشجع الباحثين على الاستفادة من المنح الدولية

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن الجدول الزمنى لإتاحة الدعم الفني للراغبين في التقدم للحصول على المنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب والاداريين لدعم قدرات أعضاء المجتمع الجامعي للاستفادة من الفرص الدولية للدراسة، والإشراف المشترك، وإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، والمشاركة في الفرص التدريبية والمشروعات والمعارض الدولية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أهمية المشاركة في الأنشطة الدولية والاستفادة من فرص التمويل المتاحة بالمنح المختلفة لما لها من دور في بناء قدرات أعضاء المجتمع الجامعي، وتطوير مهارات الباحثين، وتبادل الثقافات عبر الحضارات المختلفة.

يأتي ذلك في ظل حرص جامعة حلوان على تشجيع أعضاء المجتمع الجامعي للاستفادة من المنح الدولية وفرص التمويل الداعمة لريادة الجامعة اكاديميا وبحثيا، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويقدم المكتب الدعم الفني في المواعيد التالية:



الأحد: عبر وسائل التواصل الإلكتروني

مواعيد العمل: ١٠ص- ٣ عصرا

الاثنين: عبر وسائل التواصل الإلكتروني

مواعيد العمل: ١٠ ص- ٣ عصرا

الثلاثاء: جلسة دعم فنى بمكتب العلاقات الدولية

مواعيد العمل: ١٠ص- ٢ عصرا

الأربعاء: جلسة دعم فنى بمكتب العلاقات الدولية

مواعيد العمل: ١٠ص- ٢ عصرا

وأعرب مكتب العلاقات الدولية عن استعداده لتلقى الاستفسارات عبر الصفحة الرسمية والبريد الإلكتروني:

Facebook Page: https://www.facebook.com/IRO.Helwan.University?mibextid=ZbWKwL

Email:

[email protected]