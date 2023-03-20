هشام مبروك: مصر تشهد طفرة حقيقية في مجالات التوقيع الإلكتروني

كشف المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي - الذراع التكنولوجية الحكومية لسوق المال بمصر - عن أن مصر تشهد طفرة تكنولوجية متنوعة فى المجالات الرقمية ولا سيما مجالات التوقيع الإلكتروني.

وأشار خلال مائدة مستديرة اليوم إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات “اتيدا” لتنسيق التطبيقات الحديثة والمتاحة فيما يخص التوقيع الإلكترونى.

وقال إن هناك تقدما واضحا فيما يخص استخدمات التوقيع الإلكترونى فى الجمارك والتأمينات وبصدد التعاون مع المزيد من المؤسسات الخاصة.

وأكد أن التوقيع الإلكترونى نجح في تحقيق قرابة ٢٠ بالمائة من عائد الخدمات خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن التحول الرقمى يمثل رحلة طويلة تنتظر المزيد من النجاحات المتوقعة ولا سيما مع الخطوات الهامة والمحفزة التى تتخذها الدولة فى هذا الصدد.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا التابعة لوزارة الاتصالات قد وافقت في نوفمبر الماضي على مد ترخيص خدمة التوقيع الإلكتروني لشركة مصر للمقاصة لمدة 3 سنوات حتى العام 2025، وذلك عقب إنهاء الشركة خطة تطوير والتحديث للبرمجيات الخاصة بالهوية الالكترونية بالتعاون مع شركة (NEXUS)، وذلك وفقا لمتطلبات الترخيص، وأيضا افتتاح مركزين للمعلومات في القرية الذكية، والقاهرة الجديدة مطابق لأحدث المعايير العالمية علي الصعيد التكنولوجي و في مجال أمن و سرية المعلومات أيضا .

ويعد التوقيع الالكتروني من الخدمات الرئيسية التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي، وحصلت على ترخيص تقديم الخدمة في عام 2006.