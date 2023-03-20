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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للانضمام لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ..وفد برلماني بريطاني يزور تايوان

صدى البلد

التقت رئيسة تايوان تساي إنج وين وفد برئاسة النائب البريطاني بوب ستيوارت اليوم الإثنين. حيث قالت، إنها تأمل في أن تدعم بريطانيا طلب تايوان للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وقد أعلن الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية التايوانية، أن حكومة تايبيه وجهت دعوة لبوب ستيوارت لرئاسة وفد لزيارة تايوان في الفترة من 19 إلى 24 مارس.

وتكون الوفد من خمسة نواب بريطانيين وهم، روب باتلر، وسارة أثيرتون، وتانمانجيت سينغ ديسي، وأفضل خان، وماري ريمر.

واستنادًا إلى تقارير "ليبرتي تايمز" التايوانية ورويترز، التقت الرئيسة تساي إنج وين بالوفد الزائر بعد ظهر يوم الاثنين وقالت إنه في السنوات الأخيرة، أصبح البرلمان البريطاني أكثر قوة في دعم تايوان، وهي تتطلع إلى تعميق التبادلات بين الجانبين في الحفاظ على السلام الإقليمي وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وقالت تساي، إنها ممتنة للمملكة المتحدة لإعادة تأكيدها على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان من خلال منصات متعددة.

وتعتبر المملكة المتحدة هي الشريك الرئيسي لتايوان في تعزيز صناعة طاقة الرياح البحرية، حيث أنشأت أكثر من 30 شركة بريطانية مكاتب تشغيل في تايبيه.

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