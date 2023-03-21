فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

رد أحمد حسام ميدو على أنباء انسحاب الأهلي من كأس الرابطة، موجها رسالة خاصة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النهاردة شوبير قال إن الأهلي بيفكر في الانسحاب من كأس الرابطة، ومش فاهم بصراحة ليه قرار الانسحاب، ما تلعبوا بالناشئين عندك مواهب في 2003 و2001".



وأضاف: "امنح فرصة لشريف عبد الفضيل مثلا مدرب الناشئين يلعب ماتش أمام حسام حسن أو أي مدرب في كأس الرابطة".



وواصل: "السنة اللي فاتت الناشئين المميزين في الزمالك طلعوا من كأس الرابطة، ويبقى في احتكاك قوي للاعبين، ليه تنسحب؟".



واختتم: "لما سمعت الكلام؛ استغربت، مش لازم تلعب كل البطولات اللي انت بتشارك فيها باللاعبين الأساسيين بتوعك، والموضوع مش خناقة، دي بطولة رسمية، في فترة التوقف، بتتلعب عشان الفرق ماتتوقفش عن اللعب لفترة طويلة، والدليل فوز الإسماعيلي النهاردة اللي منح اللعيبة دفعة معنوية كبيرة، وهيمنح ثقة للجهاز الفني واللعيبة، وبوجه رسالة خاصة لكابتن محمود الخطيب، البطولة دي تتلعب بالناشئين المميزين للغاية في الأهلي دي فرصة العمر للأهلي".