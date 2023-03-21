عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونصة عدت 2000 دولار.. هاني ميلاد يفجر مفاجأة عن مستقبل أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، آخر تطورات أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية خلال الفترة الحالية.

txt

بشاير رمضان.. جرام الذهب نزل 75 جنيها

وقال هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الاثنين، إن الذهب يقفز قفزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة في الأسعار العالمية، متابعا أنه 200 دولار في اونصة الذهب ارتفاع في اقل من شهرين.
وأضاف هاني ميلاد رئيس شعبة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الوقت الحالي يشهد جنون في الأسعار، والذهب يرتفع وهناك مؤشرات تتحدث عن أرقام قياسية في أسعار الذهب، وتوقعات بارتفاع كبير يصل 2500 دولار للأونصة.

 

أسعار الذهب


وتابع هاني ميلاد رئيس شعبة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا يؤثر على الذهب محليا، والمنطقة الحالية ضبابية، وننتظر قرارات البنك الفدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل، وسط توقعات برفع سعر الفائدة، الأمر الذي يؤثر على أسعار الذهب.
 

الذهب اسعار الذهب أخبار أسعار الذهب هاني ميلاد شعبة الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب جرام الذهب عيار الذهب عيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة فى عيار 21

ترشيحاتنا

بسبب مليون دولار| أزمة في الزمالك بسبب فيريرا.. والمدرب يرفض التنازل

كارول سماحة تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

المساوة في الأجر بين الجنسين والتأهيل للقيادة.. هدايا الرئيس السيسي للمرأة المصرية

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

شوبير يكشف عن صفقة الأهلي مع لاعب سلة أجنبي جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

لو عندك أرق.. نوع من الشاي يساعدك على النوم فى دقائق

مشروبات تعالج الكحة الشديدة | تعرف عليها

للعام السادس على التوالي.. لماذا فنلندا أسعد دولة في العالم

فيديو

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

تركت البالية من أجل التمثيل .. وفاة الفنانة لبنى محمود بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ