الأونصة عدت 2000 دولار.. هاني ميلاد يفجر مفاجأة عن مستقبل أسعار الذهب

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، آخر تطورات أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية خلال الفترة الحالية.

وقال هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الاثنين، إن الذهب يقفز قفزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة في الأسعار العالمية، متابعا أنه 200 دولار في اونصة الذهب ارتفاع في اقل من شهرين.

وأضاف هاني ميلاد رئيس شعبة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الوقت الحالي يشهد جنون في الأسعار، والذهب يرتفع وهناك مؤشرات تتحدث عن أرقام قياسية في أسعار الذهب، وتوقعات بارتفاع كبير يصل 2500 دولار للأونصة.

أسعار الذهب



وتابع هاني ميلاد رئيس شعبة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا يؤثر على الذهب محليا، والمنطقة الحالية ضبابية، وننتظر قرارات البنك الفدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل، وسط توقعات برفع سعر الفائدة، الأمر الذي يؤثر على أسعار الذهب.

