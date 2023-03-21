لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

معظم التريندات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر هي عبارة عن تحديات، بعضها قد تفسير على الإطلاق.

لدرجة أن العديد من البلوجرز أصبحوا على استعداد لفعل أي شيء تقريبًا، بما في ذلك تناول طعام الكلاب.

ظهر اتجاه جديد غريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبلوجرز الجمباز في تحد مقزز.

بدأوا خلال مقاطع فيديو متداولة يتغذون على طعام الكلاب كمحتوى بروتين يتم الترويج له.

بدأ كل شيء عندما جرب المؤثر في اللياقة البدنية هنري كلاريسي مازحًا أكل الكلاب لأول مرة وحقق أكثر من 2.5 مليون إعجاب بمقطع فيديو واحد.

https://vm.tiktok.com/ZMYxa2Vor/

يحكي لصحيفة New York Post: "قلت إنه إذا حصلت على 15 ألف إعجاب سأجرب تناول طعام الكلاب، لكن انتهى بي الأمر بالحصول على 2.5 مليون مشاهدة".

وأضاف: "شعرت أنني يجب أن أجربها من أجل الفيديو"، "لقد تذوقت طعام الكلاب الجاف، وكان مذاقه مثل قطع صغيرة من الصخور".

مما دفع العديد من البلوجرز المشاهير في ألعاب الجيم والرياضة والأطعمة المناسبة، لاتباع نهجه وتناول طعام الكلاب في تحدي مقزز.

مشيرين إلى أن طعام الكلاب يحتوي على ما يصل إلى 600 جرام من البروتين.

https://vm.tiktok.com/ZMYxaB3mW/