ألقت السلطات الأمنية في بريطانيا القبض على عصابة مخدرات كانت تهرب 16 سبيكة ذهبية على شكل أسطوانات وقلوب ومربعات في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية، لندن.

وفقا لما ذكرته صحيفتي “الميرور والديلي ستار” البريطانيتين، فقط تلقت السلطات الأمنية معلومات استخبارية من وكالة الجريمة الوطنية بعملية التهريب إلى أمريكا الجنوبية مسبقا.

وأوضحت السلطات الأمنية أن تكلفة الـ 16 سبيكة الذهبية تزيد على 4 ملايين جنيه إسترليني.

شكلوها قلوب ومربعات..ضبط 16 سبيكة ذهبية قبل تهريبها في لندن

عملية ضبط

وقال آندي نويز، مسؤول أمني بالمطار: “ينجذب المجرمون إلى الذهب كوسيلة لنقل أموال المخدرات بسبب القيمة العالية التي يحتوي عليها مقابل كونه كميات صغيرة نسبيا”.

وأضاف: “أظهر تحقيقنا أن هذه الشحنة كانت مرتبطة بعصابة مخدرات تعمل من أمريكا الجنوبية، لكننا تمكنا من منعها من الوصول إلى وجهتها النهائية بفضل الروابط الراسخة مع شركاء في الخارج”.

وتابع:"عطل هذا التدخل الشبكة الإجرامية ومنعهم من إعادة الاستثمار في جرائم أخرى تلحق الضرر بمجتمعاتنا".