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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع يوثق اعتداء على امرأة وخطفها بدلهي.. شاهد ماذا حدث

مقطع يوثق اعتداء
مقطع يوثق اعتداء على امرأة وخطفها بدلهي

سجلت شرطة دلهي محضر بتعرض امرأة للاعتداء على يد رجل رجل واختطافها خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

أجبر رجل المرأة على الجلوس داخل سيارة بالقرب من جسر مانجولبوري حيث التقطت الحادث كاميرات المراقبة، ووصل إلى شرطة العاصمة الهندية.

في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر رجل يضرب امرأة بوحشية ويجبرها على الجلوس في سيارة بالقرب من الجسر، وبرفقته رجل آخر.

وفي هذا الصدد، قال نائب مفوض الشرطة «هاريندرا سينج» لوكالة ANI: "يجري إجراء فحوصات طبية للمرأة، ويتم تسجيل إفادتها، وسيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات على أساس المحضر".

تلقى قسم الشرطة بلاغًا الليلة الماضية يفيد أن 3 رجال أخذوا امرأة بعد ضربها، وبناءً على هذه المعلومات، تم تسجيل قضية بموجب قانون العقوبات الهندي ( IPC) القسم 365 وبدأ التحقيق".

كما ذكر المتصل رقم السيارة في المكالمة وعلى هذا الأساس ظهرت رسائل للبحث عن السيارة في دلهي والمناطق المجاورة، حتى ظهر المقطع الذي رصدته كاميرات المراقبة بالقرب من الجسر.

دلهي خطف امرأة شرطة دلهي مواقع التواصل الاجتماعي قانون العقوبات

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