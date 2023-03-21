«وول ستريت» تتجه للارتفاع مع تلاشي مخاوف العدوى المصرفية وفقا لتوقعات «الفيدرالي»

قفزت الأسهم الأمريكية، الإثنين؛ بعد اتفاق لإنقاذ بنك كريدي سويس، وأدت جهود البنك المركزي لتعزيز الثقة في النظام المالي إلى ارتياح المستثمرين، بينما رأى المشاركون أيضًا، احتمال توقف رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ووافق UBS (UBSG.S)، في وقت متأخر من يوم الأحد، على شراء منافسه Credit Suisse (CSGN.S) ، مقابل 3.23 مليار دولار، في عملية اندماج صممتها السلطات السويسرية؛ لتجنب المزيد من الاضطرابات في المجموعة المصرفية.

أيضا ، تحركت البنوك المركزية الكبرى، يوم الأحد؛ لتعزيز تدفق السيولة في جميع أنحاء العالم.

وارتفع مؤشر S&P Banking (.SPXBK) بنسبة 0.6٪ وارتفع مؤشر KBW Regional Banking (.KRX) بنسبة 1.5٪ عقب الخسائر الحادة الأسبوع الماضي.

وهز انهيار بنك “وادي السيليكون” و"بنك سيجنتشر" (SBNY.O)، الأسواق، في وقت سابق من هذا الشهر؛ مما أدى إلى انهيار الأسهم المصرفية والمخاوف من أن يؤدي تشديد البنك المركزي النقدي إلى حدوث ركود.

وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين “في إل بي إل فاينانشال”، في شارلوت بولاية نورث كارولينا، إنه بينما كانت بعض أسهم البنوك لا تزال منخفضة يوم الإثنين؛ بدا أنه تم احتواء الضعف.

وأغلقت جميع قطاعات S&P 500 الرئيسية على ارتفاع، وانخفض مؤشر تقلب Cboe (.VIX) - مقياس الخوف في وول ستريت -.

وتراجعت أسهم بنك كريدي سويس المدرجة في الولايات المتحدة 53 بالمئة، يوم الإثنين، بينما ارتفعت أسهم مجموعة يو بي إس 3.3 بالمئة.

انخفض البنك الإقليمي First Republic Bank (FRC.N) بنسبة 47.1٪ بعد خفض التصنيف الائتماني من قبل S&P Global وتقرير عن المزيد من جمع الأموال الذي غذى المخاوف بشأن سيولة البنك على الرغم من إنقاذ 30 مليار دولار الأسبوع الماضي. توقف التداول في أسهم البنك عدة مرات بسبب التقلبات.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 382.6 نقطة أو 1.2٪ إلى 32244.58 نقطة ، وزاد ستاندرد آند بورز 500 34.93 نقطة أو 0.89٪ إلى 3951.57 نقطة ، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 45.03 نقطة أو. 0.39٪ إلى 11675.54.

ومما ساعد على التفاؤل؛ هو ارتفع سهم New York Community Bancorp (NYCB.N) بنسبة 31.7٪ بعد أن وافقت وحدة من البنك على شراء ودائع وقروض من بنك Signature.

وقال كروسبي: 'عندما يأتي بنك آخر ، فهذا هو نوع العنوان الذي يساعد على تعزيز الثقة في النظام المصرفي'. 'إنها تساعد على وقف الذعر والخوف'.

من بين البنوك الإقليمية الأخرى ، أغلق PacWest Bancorp (PACW.O) مرتفعًا 10.8٪ بعد أن قال البنك إن تدفقات الودائع الخارجة قد استقرت.

يركز المستثمرون أيضًا على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يختتم صانعو السياسة اجتماعًا لمدة يومين، الأربعاء، قبل الاضطرابات مع البنوك في وقت سابق من هذا الشهر ، كان العديد من المشاركين في السوق يفكرون في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في مارس.

تظهر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية الآن احتمال 28.4٪ أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعدلاته الليلية عند 4.5٪ -4.75٪ ، واحتمال 71.6٪ بزيادة 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch من CME.

وانخفضت أسهم Amazon.com (AMZN.O) بنسبة 1.3٪ في اليوم التالي لخطط الشركة لخفض 9000 وظيفة أخرى.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 12.48 مليار سهم، مقارنة بمتوسط ​​12.60 مليار للجلسة الكاملة خلال آخر 20 يوما تداول.

وفاق عدد الإصدارات المتقدمة عدد الإصدارات المتراجعة في بورصة نيويورك بنسبة 1.69 إلى 1 ؛ في ناسداك ، كانت نسبة 1.05 إلى 1 تفضل المرتفعين.

وسجل مؤشر S&P 500 أعلى مستوى جديد له في 52 أسبوعًا و8 قيعان جديدة؛ سجل مؤشر ناسداك 33 مستوى مرتفعًا جديدًا و 298 قاعًا جديدًا.