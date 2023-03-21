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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

طقس اليوم
طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم / الثلاثاء/ طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. 
وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة وأقصى السواحل الشمالية الغربية.. وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 24 14
6 أكتوبر 23 15
بنهــــا 23 15
دمنهور 22 14
وادي النطرون 23 15
كفر الشيخ 22 15
المنصورة 23 15
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 24 14
طنطا 23 15
دمياط 20 13
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 14
العريش 22 11
رفح 22 11
رأس سدر 23 14
نخل 20 9
كاترين 16 6
الطور 24 16
طابا 20 13
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 19 12
السلوم 21 13
سيوة 22 13
رأس غارب 23 15
الغردقة 23 15
سفاجا 24 16
مرسى علم 24 16
شلاتين 27 17
حلايب 24 18
أبو رماد 25 17
رأس حدربة 24 18
الفيوم 23 11
بني سويف 23 11
المنيا 22 10
أسيوط 22 10
سوهاج 23 10
قنا 24 12
الأقصر 25 13
أسوان 26 14
الوادي الجديد 24 12
أبوسمبل 25 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 29 17
المدينة المنورة 25 15
الرياض 26 12
المنامة 25 20
أبوظبى 36 21
الدوحة 29 19
الكويت 25 11
دمشق 19 5
بيروت 20 14
عمان 13 6
القدس 14 6
غزة 19 13
بغداد 21 11
مسقط 30 25
صنعاء 24 7
الخرطوم 33 18
طرابلس 21 15
تونس 19 11
الجزائر 16 6
الرباط 22 8
نواكشوط 27 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 15 1
إسطنبول 16 8
إسلام آباد 27 14
نيودلهي 24 16
جاكرتا 32 24 
بكين 19 9
كوالالمبور 33 25
طوكيو 19 10
أثينا 17 9
روما 19 7
باريس 16 8
مدريد 22 8
برلين 12 7
لندن 15 10
مونتريال 5 3-
موسكو 6 1
نيويورك 14 5
واشنطن 16 2
أديس أبابا 24 12

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