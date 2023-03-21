عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: بيراميدز يخطط لضم هذا اللاعب من الأهلي

فرج عامر
فرج عامر

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة رغبة نادي بيراميدز يرغب في التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق، المعار من الأهلي.

وقال عامر في تصريحات عبر قناة ETC: "حسام حسن لم يتلق أي عروض رسمية ولم يحدث أن طلبه نادي بيراميدز على الإطلاق، اللاعب أصبح حديث الجميع بعد تألقه معنا، وهو دائما يجد نفسه ويظهر بشكل جيد في سموحة".

وتابع: "عل  حد علمي إن نادي بيراميدز يرغب في التعاقد مع محمد شريف لاعب الأهلي وليس حسام حسن".

وأضاف: "هناك بند في عقد حسام حسن ينص على أحقية سموحة في ضمه بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الحالي، هناك حديث مع مسؤولي الأهلي لكنني لن أفصح عن الجوانب المالية، احتراما لهم".

فرج عامر رئيس نادي سموحة نادي سموحة حسام حسن محمد شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لصندوق الأسرة

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

موعد شهر رمضان 2023 .. دار الإفتاء تزف بشرى سارة للمصريين

أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

ترشيحاتنا

كما انفرد صدى البلد قبل أيام.. رامز جلال يعتمد على مقلبين لإيقاع الفنانين

أفضل طريقة لـ بر الأم في عيدها وبعد الوفاة.. الإفتاء تكشف عنها

خناقة في ميت عقبة.. تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وغزل المحلة واشتباك اللاعبين

مدرب منتخب فرنسا يكافىء مبابي بشارة القيادة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

الحديد يسجل 38 ألف جنيه للطن اليوم الثلاثاء 21 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال ويلز تروي تعرضها لحادث مروع.. ماذا حدث معها؟

رحيل فيريرا| مدرب الزمالك أجنبي.. والمفاضلة بين اثنين | تفاصيل

فيروس يهدد 350 مليون شخص.. تحذير غامض من 4 أحداث كارثية

مقطع يوثق اعتداء على امرأة وخطفها بدلهي.. شاهد ماذا حدث

فيديو

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ