فرج عامر: بيراميدز يخطط لضم هذا اللاعب من الأهلي

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة رغبة نادي بيراميدز يرغب في التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق، المعار من الأهلي.

وقال عامر في تصريحات عبر قناة ETC: "حسام حسن لم يتلق أي عروض رسمية ولم يحدث أن طلبه نادي بيراميدز على الإطلاق، اللاعب أصبح حديث الجميع بعد تألقه معنا، وهو دائما يجد نفسه ويظهر بشكل جيد في سموحة".

وتابع: "عل حد علمي إن نادي بيراميدز يرغب في التعاقد مع محمد شريف لاعب الأهلي وليس حسام حسن".

وأضاف: "هناك بند في عقد حسام حسن ينص على أحقية سموحة في ضمه بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الحالي، هناك حديث مع مسؤولي الأهلي لكنني لن أفصح عن الجوانب المالية، احتراما لهم".