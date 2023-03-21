رئيس مدينة الحسنة يتفقد مزرعة خضروات وفاكهة نموذجية بقرية أم شيحان

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، سد الروافعه للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو مخلفات تعوق حركة مياه السيول ، والتأكد من عدم اي أثار على جسم السد، بإعتباره من أكبر السدود التي أقامتها الدولة بوسط سيناء بهدف حجز مياه السيول لحماية مدينة العريش .

كما شملت الجولة التي أجرها رئيس مركز ومدينة الحسنة ، زيارة مزرعة نموذجية بقرية أم شيحان، وتم تفقد صوب الخضروات والفاكهة بالمزرعة، وذلك عقب الظروف الجوية الصعبة التي تعرضت لها المنطقة مؤخرا.

شيوخ وعواقل:

وأثناء الجولة الميدانية التقي ببعض شيوخ وعواقل أهالي قرية أم شيحان، حيث تم الاستماع ومناقشة أهم الموضوعات والمشاكل التى تواجه المواطنين بالقرية للتعرف عليها والعمل علي حلها .

وفي سياق متصل، تابع رئيس مركز ومدينة الحسنة العمل داخل المجلس وخارجه ومتابعة الإدارات الخدميه لتسهيل مصالح المواطنين .

حيث استقبل بمكتبه ،حمدي انور مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالحسنة في حضور سكرتير عام المركز والمدينة ، وتناول اللقاء مناقشة وبحث أوجه التعاون بين مجلس المدينة والإدارة للمساهمة في محو الأمية وتعليم الكبار بقري المركز والمدينة.

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