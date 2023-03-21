رقم صادم.. الشرطة الفرنسية تعلن عن حصيلة المعتقلين بسبب الاحتجاجات| فيديو

أعلنت شرطة باريس اليوم، الثلاثاء، عن اعتقال 230 شخصًا خلال الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.

وتستمر الاحتجاجات في فرنسا في وسط غضب من قرار الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد دون تصويت برلماني.

وأدت الاضطرابات المتزايدة في فرنسا، مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد انضمام عمال القمامة إلى الإضرابات، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواجهة أخطر تحدٍ لحكومته منذ أن بدأت الأحتجاجات التي تسمى "جيليتس جونس" أو "السترات الصفراء" في ديسمبر في عام 2018، بحسب وكالة “رويترز” الإخبارية.

وأدت هذه الأحجاجات إلى اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين واعتقال عدد من المتظاهرين منذ يوم السبت الماضي إلى اليوم، والذين يبلغ عددهم حتى الآن 230 شخصا تحت قيد الاعتقال.



ويذكر أن الاحتجاجات بدأت في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف يناير الماضي، والعديد من الأعمال الصناعية المحلية كانت سلمية حتى الآن إلى حد كبير، فإن الاضطرابات على مدى الأيام الثلاثة الماضية تذكرنا باحتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في أواخر عام 2018 على ارتفاع أسعار الوقود، والتي أجبرت ماكرون على التراجع جزئياً في ضريبة الكربون.

ورفعت إصلاحات ماكرون سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 عامًا ، وتقول الحكومة إنه ضروري تطبيقه لضمان عدم إفلاس النظام.