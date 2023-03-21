قتلوها بالبطيء.. وفاة مسنة بريطانية بعد منع أطباء الطعام عنها 28 يوما

توفيت امرأة مسنة "ببطء" بسبب "الجفاف وسوء التغذية" بعد 28 يومًا من توقف مقدمي الرعاية عن إعطائها الطعام أو الماء، على حد زعم ابنها المنكوب.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم إدخال سارين تايلور، 88 عامًا، إلى مستشفى في شمال ويلز بعد إصابتها بجلطة دماغية منذ أربعة أسابيع تقريبًا، ولكن وفقًا لابنها روب تايلور، قال الأطباء له إنه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به وبدأوا في السعي لإنهاء حياتها بسحب السوائل والطعام.

الضحية المسنة

وصف تايلور، ضابط شرطة ريف شمال ويلز السابق الحاصل على وسام واحترام، نهج رعاية نهاية الحياة بأنه "غير إنساني" و"مفجع" للعائلة، قائلاً إنه يجب أن يتغير.

كما تحدث عن إبلاغ شرطة شمال ويلز ومفوض كبار السن في ويلز بالظروف التي أدت إلى وفاة والدته.