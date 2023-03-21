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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجواء رومانسية تجمع شيري عادل وزوجها طارق صبري في المالديف.. شاهد

طارق وشيري
طارق وشيري

حرصت الفنانة شيري عادل، علي مشاركة متابعيها صوراً جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت شيري عادل رفقة الفنان طارق صبري فى جزر المالديف وسط أجواء رومانسية، وخطفا الأنظار معاً على مواقع التواصل الاجتماعي.


شيري عادل تشارك في رمضان 2023، بالمسلسل الإذاعي "صلاح التلميذ" ويبث على راديو النيل في تمام الساعة الخامسة مساء يوميا، بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالعزيز، مصطفى غريب، إبرام سمير.

جدير بالذكر أن شيري عادل عُرض لها مؤخرًا مسلسل "حكايات جروب الدفعة"، وشاركها البطولة محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، ولاء الشريف، تامر شلتوت.

IMG_٢٠٢٣٠٣٢١_٠٥١٨٤٣
IMG_٢٠٢٣٠٣٢١_٠٥١٨٤٣
الفنان طارق صبري جزر المالديف شيرى عادل مسلسل حكايات جروب الدفعة الفنانة شيرى عادل انستجرام المالديف

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