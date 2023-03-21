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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تساوي 10 دولار.. حقيقة طرح لبنان ورقة نقدية بمليون ليرة

عملة المليون ليرة
عملة المليون ليرة المتداولة

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، صورة لعملة لبنانية جديدة عبارة عن ورقة بمليون ليرة والتي تساوي الآن 10 دولار.

يأتي ذلك بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث انتشرت صورة العملة النقدية الجديدة بكثرة عبر السوشيال ميديا، مع تعليق "بدأ مصرف لبنان بطباعة ورقة المليون ليرة والتي تساوي الآن 10 دولار".

حقيقة عملة المليون ليرة

بالبحث عن الصورة، تبين أنها صورة ساخرة وغير حقيقية، حيث لم يصدر مصرف لبنان حتى الآن أوراق نقدية بقيمة مليون ليرة.

وتبين أن الصورة المتداولة ساخرة، ونشرتها صحيفة "الخندق" في مارس 2021، كنوع من الاحتجاج الساخر على الوضع الاقتصادي في لبنان، حيث يظهر لوجو الجريدة أعلى يمين صورة الورقة النقدية.

وكتبت الصحيفة تعليقًا على الورقة النقدية المتداولة: "الخندق في عددها التاسع، تصدر ورقة "المليون ليرة" لبنانية، تحت عنوان: "بكرا بيتعودوا"، كنوع من الاحتجاج الساخر على السياسات النقدية والاقتصادية في لبنان".

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كيف يتم إصدار العملات في لبنان؟

في سياق متصل، فإن إصدار الأوراق النقدية في لبنان يحتاج إلى تعديل في قانون النقد والتسليف في البلاد أولًا، وبالتالي لا بد أن يمر الأمر على مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية، وهذا لم يحدث حتى الآن، بحسب صادق علوية عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وجاء انتشار الصورة المتداولة، وسط حديث عن مشاورات لعقد جلسة لإقرار ورقة المليون ليرة، بحسب جمعية المودعين اللبنانيين، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان الذي يشهد انهيارًا شديدًا في الخدمات الأساسية مدفوعًا باستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي من عام 2019.

جدير بالذكر أن أكبر ورقة نقدية في لبنان هي ورقة 100 ألف ليرة، فيما يباع الدولار بأكثر من 100 ألف ليرة في السوق السوداء، بينما السعر الرسمي 15 ألف فقط.

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