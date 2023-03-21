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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق جامعة الزقازيق لكرة اليد يحصد المركز الثالث في بطولة الشهيد الرفاعي

صدى البلد

حقق منتخب جامعة الزقازيق لكرة اليد، الفوز على منتخب جامعة بني سويف بنتيجة ٢٩/٢٦، محققاً المركز الثالث "الميدالية البرونزية" على مستوى الجامعات، ضمن دورى الجامعات المصرية "الشهيد الرفاعى" فى نسختها الـ 50. 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جاءت مشاركة فريق الجامعة بالبطولة تحت إشراف محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب وتكون الجهاز الفني للفريق من الكابتن محمد زقزوق مدير النشاط الرياضي، والكابتن محمد رمضان  مشرف الفريق والكابتن أيمن سعيد مدرب الفريق والكابتن عصام عامر مالي الفريق تحت اشراف الاداره العامة لرعاية الطلاب.

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جدير بالذكر أن مشوار الفريق بالبطولة بدأ من خلال الفوز علي جامعة بنها وجامعة السويس في الأدوار التمهيدية داخل ملاعب جامعة بنها، ثم الصعود للدور الثاني والفوز علي الجامعة الالمانية ثم الفوز علي جامعة الدلتا وصعودها إلى دور الأربعة، واللعب مع الجامعة الأمريكية والخسارة بفارق هدفين، ثم اللعب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتى فاز فيها فريق الجامعة اليوم علي جامعة بني سويف.

بني سويف السويس جامعة بنها جامعة الزقازيق جامعة بنى سويف الجامعات المصرية

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