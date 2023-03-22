عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سجن وغرامة.. 9 عقوبات تنتظر المسئولين عن ختان الإناث وفقا للقانون

ختان الاناث
ختان الاناث

يعد الختان من أبرز التشريعات التى انتصرت للمرأة المصرية وحمتها من الانتهاك وساهمت فى القضاء على العنف الجسدي والنفسي التى كانت تتعرض له خلال الاونة الاخيرة، ونستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل العقوبات التى وضعها القانون لكل من قام بختان أنثي فيما يلى:

عقوبات ختان الإناث

وكان من بين تلك التشريعات، القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث، والذي يهدف  لمواجهة تلك الظاهرة وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.

وتستهدف هذه التعديلات التصدى لهذه الظاهرة ومعاقبة كافة الأطراف المسئولة عنها، ونرصد ما جاء بتعديل القانون :

 

-      السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى .

-      السجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

-       السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت .

-      يواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض.

-      يواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهه مستديمه .

-      السجن مدة لا تقل عن 15 عام ولا تزيد عن 20 عام لهم حال أفضى للموت

-      غلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وتصل لـ5سنوات إذا كانت مُرخصة

-      السجن لكل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما أدت إليه .

-       يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى .

ختان الإناث التمر قانون العقوبات عاهة مستديمة التشريعات الآونة الأخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

شهر البركة.. موبايل جديد من سامسونج بـ 2700 جنيه فقط

ترشيحاتنا

عنصرية جديدة.. الشرطة الأمريكية تخنق شابًا أسود حتى الموت داخل مستشفى|فيديو صادم

باسل رحمي: قانون المشروعات الصغيرة يقدم حزمًا من الخدمات التمويلية للنهوض بالقطاع

أمح الدولي يشعل السوشيال ميديا بمفاجأة لإمام عاشور في حفل زفافه| فيديو

خبراء في لغة الجسد يفجّرون مفاجأة صادمة باجتماع الرئيس بوتين ونظيره الصيني

أمح الدولي يداعب إمام عاشور في حفل زفاف.. فيديو وصور

بيراميدز يُقدم عرضًا مغريًا لنجم الزمالك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نصائح لمرضى السكري فى رمضان | تضمن لك الصيام بنجاح

من بيتها لدار مُسنين.. بريطانية تعرض منزلها للبيع بعد 102 عام لسبب صادم|شاهد

سر قرمشة الزلابية .. أجمل حلويات رمضان

بورسعيدية تفاجئ الأمهات في الشارع بهدايا عيد الأم

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ