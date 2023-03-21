عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جمعية مصارف لبنان تقرر تعليق الإضراب وتعلن عودة البنوك للعمل

لبنان- علم
لبنان- علم

أعلنت جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب على أن تعود للعمل ابتداء من صباح غد /الأربعاء/ وذلك بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلا لأمور كافة المواطنين.

وأوضحت جمعية مصارف لبنان في بيان اليوم /الثلاثاء/ أن قرار تعليق الإضراب – المستمر منذ قرابة أسبوع – جاء على ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي – على حد ما ورد بالبيان.

وأكدت الجمعية أنها ستتابع اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفا على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات.

وكانت المصارف اللبنانية قد دخلت في إضراب بدءا من /الثلاثاء/ الماضي احتجاجا على ما وصفته بازدواجية المعايير في القرارات القضائية المتعلقة بالقضاء المصرفي وللمطالبة بالإصلاحات التشريعية وحل الخلافات مع القضاء.
 

المصارف اللبنانية لبنان مصارف لبنان معية مصارف لبنان شهر رمضان رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

الأهلي: تلاحم المواسم وضغط المباريات سبب الاعتذار عن كأس الرابطة

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

شاهد.. رؤية هلال رمضان | بث مباشر الآن

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

العدل: هدفنا من قانون الأحوال الشخصية تقليل نسبة الطلاق للحفاظ على الأسرة

ست الحبايب .. ازاى الأمهات تتعلم السواقة فى 5 خطوات

البيت الأبيض: لا نريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

البيت الأبيض: الصين ليست طرفا محايدا بشأن الوضع في أوكرانيا

عمر مروان: 34% من المتزوجين يحدث بينهم طلاق وهي نسبة مزعجة

الداخلية تغلق 15 سجنا قديما عقب الافتتاح التجريبي لـ3 مراكز إصلاح وتأهيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

لقيت حب حياتي.. الملياردير مردوخ يتزوج للمرة الخامسة بعد 92 عاما

هتلعب بمين بعد كده؟|كولر يطالب بالتخلص من 5 نجوم بينهم ثنائي مفاجأة

معرفش ينطق أسماء الوزراء.. مذيع أمريكي في موقف محرج

فيديو

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ