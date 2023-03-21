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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انسحاب الأهلي.. شبانة: أي ناد من حقه عدم المشاركة بكأس الرابطة

الأهلي
الأهلي

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن كل القضايا الرياضية في مصر أصبحت تتحول إلى أهلي وزمالك، مشيرًا إلى أنه من حق الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة، بسبب عدم وجود نظام للبطولة، ولابد أن تقوم رابطة الأندية على تقوية البطولة في المرحلة القادمة، بدلًا من المشاركة فيها بالإجبار.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "لن يتم توقيع عقوبات ضد الأهلي، لأنه ليس فيها أي حقوق مالية، من الرعاية والاعلانات والبث الفضائي، وبالتالي تم الانسحاب من البطولة، وأي نادٍ من حقه عدم المشاركة في البطولة".

وأضاف: "تركيز الأهلي سينصب على مواجهة الهلال السوداني وهي المواجهة الحاسمة في البطولة القارية، وأتوقع أن يفوز الفريق الأحمر بفارق هدفين وبأداء جيد، رغم كل محاولات الفريق السوداني وإدارته في تصدير الأزمات".

وأكمل: "الهلال السوداني قام بإصدار بيان للتصعيد غير مبرر، وهم فقط يريدون صناعة الأزمات، وأهلا بالأشقاء داخل القاهرة، ومصر والسودان بلد واحدة، والشعبين المصري والسوداني طول عمرهم أشقاء".

وأوضح: "الهلال يلجأ إلى الكاف حتى يحميه في مصر؟!، هذا أمر غريب للغاية، وهو ما أعاتب عليه مسئولي النادي، ولم يقم أي مشجع بالتصعيد ضد الهلال كما يتردد سواء بفيديوهات أو بأي ألفاظ، لكن من غير المعقول أن يلجأ مسئولو الفريق السوداني لجهة آخرى من أجل حمايته في مصر".

وزاد: "الأهلي أصدر بيانا بعد لقاء الهلال، بعد أحداث تعرض لها بالفعل، بينما بيان ادارة النادي السوداني قبل قدومهم من الأساس إلى القاهرة".

وأتم: "هي مجرد مباراة فقط في كرة القدم، والجمهور المصري يريد فوز الأهلي وصعوده فقط".

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