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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواقب وخيمة.. تحذير عاجل من روسيا لـ أوكرانيا بسبب استخدام اليورانيوم

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال أوليغ موروزوف، نائب مجلس الدوما الروسي، إن رد موسكو علي استخدام أوكرانيا لقذائف اليورانيوم المنضب سيكون له عواقب وخيمة.

وقال موروزوف: “يبدو أن بعض السياسيين الأوروبيين ليس لديهم العقول ولا غريزة بقاء. هل يدركون كيف سترد روسيا علي استخدام قذائف اليورانيوم المنضب في اوكرانيا؟ أعتقد أنه ستكون هناك عواقب وخيمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو “ستضطر للرد” إذا قدمت بريطانيا إمدادات عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك ذخيرة خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وقال بوتين، بعد محادثات في الكرملين مع نظيره الصيني، شي جين بينج، “أعلنت المملكة المتحدة ليس فقط عن إمداد أوكرانيا بالدبابات، ولكن أيضا قذائف من اليورانيوم المنضب “ذات مكون نووي”. إذا حدث ذلك، ستضطر روسيا للرد”.

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من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قرار بريطانيا بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى الجيش الأوكراني سيضر الأوكرانيين، مشيرة إلي أن هذه القذائف لا تقتل فحسب، بل تصيب البيئة أيضًا وتسبب الأورام لدى الأشخاص الذين يعيشون على هذه الأراضي.

وكتبت زاخاروفا علي “تليجرام”، أن “هذه القذائف لا تقتل الناس فحسب، بل تصيب البيئة وتسبب الأورام لدى الأشخاص الذين يعيشون على هذه الأراضي. بالمناسبة، من السذاجة الاعتقاد بأن أولئك الذين سيتم تطبيق كل هذا ضدهم فقط هم من سيصبحون ضحايا".

وأشارت إلى أن “جنود الناتو في يوغوسلافيا عانوا أولاً وقبل كل شيء، ولا سيما الإيطاليون، الذين حاولوا لفترة طويلة الحصول على تعويض من الناتو عن صحتهم المفقودة، لكن ادعاءاتهم قوبلت بالرفض”.

حرب نووية أوكرانيا موسكو اليورانيوم روسيا مجلس الدوما الروسي

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