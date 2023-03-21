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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شطة: العلاقة قوية بين الأهلي والهلال.. ولا مجال لمن يريد إحداث فتنة

صدى البلد

 

أكد عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن التراشق على السوشيال ميديا بين جماهير الأهلي والهلال هو السبب في الأزمة الكبيرة، مؤكدًا أنها مباراة بين ناديين في بطولة قارية، مشيرا إلى أن البعض يحاول صناعة أزمة وفتنة.

وقال شطة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "لا نريد الخروج عن النص من بعض المتعصبين، والأهلي والهلال لديهم علاقات طيبة على مر التاريخ، وبعض الأزمات يتم تصعيدها بدون مبرر، وهي مباراة كرة قدم لن تؤثر على الشعبين المصريين والسوداني، والمباراة ستقام في أجواء جيدة".

وأضاف: "السفارة السودانية في القاهرة ستساهم في دخول الجماهير إلى المدرجات وتسهيل كافة الأمور لبعثة الهلال في مصر، المباراة فقط في الملعب ولا مجال لمن يريد صناعة فتنة".

وواصل: "الأهلي والهلال التقيا في العديد من البطولات الافريقية، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، ويجب أن يظهر لاعبو الفريقين في حالة تركيز وهدوء وثبات انفعالي حتى لا يتم استفزاز الجماهير في المدرجات".

وأكمل شطة: "انتقلت إلى الأهلي عن طريق أحد مشجعي الهلال العظماء سنة 1974، وكان عمري وقتها 19 عامًا، وارتباط الناديين وثيق للغاية، وكان موجود وقتها صالح سليم، وهيديكوتي مدير فني".

وأتم: "الهلال هذا الموسم مختلف تمامًا ولديه لاعبين ومدرب مميزين للغاية وهو الأفضل له منذ 20 عامًا، ونتائجهم في المجموعة حتى الآن جيدة، والمباراة لن تكون سهلة، والأهلي لديه فرصة كبيرة بعدما كان فقد الأمل في الصعود، لذلك المارد الأحمر لن يتوانٍ في استغلال هذه الفرصة".

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