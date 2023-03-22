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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع: قناة السويس لديها برنامج متكامل لبناء 22 قاطرة

أسامة ربيع
أسامة ربيع

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصري على القاطرة" أمين زيد" أحدث قاطرات الأسطول ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

وقال الفريق ربيع، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، إنه من المهم أن يكون هناك تدريب لرفع الكفاءة مع توطين التكنولوجيا، مضيفًا أن هناك برنامجًا متكاملًا لبناء 22 قاطرة.

تعد القاطرة الجديدة هى القاطرة الثالثة، ضمن سلسلة تضم 6 قاطرات جارى بنائهم ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وترسانة جوانزو الصينية، والذى يتضمن بناء ثلاثة قاطرات بالترسانة الصينية، وثلاثة قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية.

والقاطرة الجديدة "أمين زيد" هى الإضافة الأحدث للأسطول البحري للهيئة وهى الشقيقة للقاطرتين "محمد بشير" و"نبيل الهلالى" بقوة شد 75 طن تم الانتهاء من بنائهما بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.


 

أسامة ربيع هيئة قناة السويس قناة السويس بورسعيد العلم المصري

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