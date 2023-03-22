يتجاهلها الملايين.. نوع من الفواكه يزيد الرغبة في العلاقة الحميمة

تعمل بعض الأطعمة كمنشطات تزيد من إفراز الأوكسيتوسين وهرمونات "الشعور بالسعادة" في الجسم والتي يمكن أن تثير أيضًا الشخص.

وفقا لموقع بولد سكاي الهندي من المحتمل أن تزيد هذه الأطعمة الرغبة في العلاقة الحميمة من خلال توفير العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية.

1. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مكون فينيل إيثيل أمين ، الذي يمكن أن يفرز الإندورفين ويحسن الحالة المزاجية. يحتوي أيضًا على مركبات الفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم ، والتي يمكن أن تكون مفيدة لضعف الانتصاب ويمكن أن تحسن ادورة الدموية بالجسم.

2. المحار

يحتوي المحار على مستويات عالية من الزنك ، وهو أمر ضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون. يساعد الزنك أيضًا على تحسين عدد الحيوانات المنوية وحركتها.

3. الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والبوتاسيوم ، مما يساعد على تحسين تدفق الدم وزيادة مستويات الطاقة. كما أنه يحتوي على فيتامين هـ ، الذي يمكن أن يساعد في تحسين إنتاج الهرمونات الضرورية للعلاقة الحميمة.

4. البطيخ

يحتوي البطيخ على سيترولين ، وهو حمض أميني يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية يمكن أن يساعد أيضًا في زيادة إنتاج أكسيد النيتريك .

5. الماكا

يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في موازنة مستويات الهرمونات وتحسين الطاقة والقدرة على التحمل. إنها تحافظ على عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك وتجعلك تشعر بالنشاط والحيوية.