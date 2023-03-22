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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كليتك "في خطر".. 5 علامات مهمة لا تتجاهلها

صدى البلد

تعد أهم وسيلة لمحاربة  أمراض الكلى هي اكتشاف العلامات في المراحل الأولية  لذلك فإن أهم وسيلة لمحاربة أمراض الكلى هي اكتشاف هذه العلامات في المراحل الأولية ثم الحصول على المساعدة من الأطباء لمعالجتها.وفقا لموقع بولد سكاي تعد أبرز العامات وفقا لموقع هيلث لاين

1.كثرة التبول

تعد الرغبة في التبول بين الحين والآخر (أكثر من المعتاد) أكثر أعراض مشاكل الكلى شيوعًا. في الواقع، تعد هذه هي العلامة الأولى التي تشير إلى خلل في المسالك البولية. 

يمكن لأمراض الكلى أن تغير نمط التبول وتغير واضح في لون البول (أصفر داكن أو أحمر) ، والشعور المستمر بالتبول.

2. التورم


تتمثل الوظيفة الرئيسية للكلى في طرد السموم والشوائب من الجسم. عندما لا يعمل العضو نفسه بشكل صحيح ، تتراكم هذه السموم داخل الجسم. 

يؤدي ذلك إلى تراكم السموم والماء الزائد والملح في العديد من أنسجة الجسم ، مما يؤدي إلى انتفاخ غير مبرر في الكاحل والساقين واليدين والوجه والقدمين.

3. دم في البول


إذا لاحظت أي بقع حمراء في البول أو خروج جلطات دموية مع البول ، فتأكد من استشارة الطبيب على الفور. 

يعد التغيير المفاجئ في لون البول (الأحمر والداكن) هو علامة أو وجود دم في بولك ، وهو علامة حرجة على وجود مشكلة في الكلى ويشار إليها باسم بيلة دموية.

4. التعب الشديد 


عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح ، قد يشعر جسمك بالتعب والإرهاق طوال الوقت. يمكن أن يؤدي إعاقة أداء الكلى إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء ، مما يؤدي إلى فقر الدم. 

5. ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم


يمكن أن يشكل ارتفاع ضغط الدم تهديدًا كبيرًا لصحة الكلى. وفقًا للدراسات ، يرتبط ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم بالفشل الكلوي. لذلك ، إذا لاحظت ارتفاعًا مفاجئًا في ضغط الدم ، فتأكد من استشارة الطبيب على الفور.

كثرة التبول دم في البول التعب الشديد ضغط الدم

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