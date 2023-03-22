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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمد فراج: دعم المرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة زاد بنحو 217%

المستشار محمد فراج
المستشار محمد فراج

قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن الدولة المصرية قدمت العديد من الامتيازات والإجراءات لدعم المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على مدار السنوات السابقة، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تأتي على رأس مبادرات الدولة لدعم المرأة.

وأضاف فراج خلال كلمته بندوة أحزاب الحوار الوطني، أنه خلال ثمانى سنوات زادت قيمة التمويل الموجه للمرأة فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  بنحو 217%، حيث تم توجيه نصف هذا المبلغ  إلى السيدات فى محافظات الوجه القبلي.

وتابع نسبة الشمول المالى للمرأة ارتفعت أيضا من 19% إلى 58% فى ديسمبر 2022، مشيرا إلى أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية عزز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية.

وبالحديث عن مبادرة "حياة كريمة"، أكد المستشار محمد فراج، أنها ساهمت في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية بما توفّره من خدمات الصحة الجيدة  والسكن اللائق وفرص العمل المُنتجة، حيث ساهم المشروع فى تحسين جودة الحياة  لنحو 8 ملايين سيدة فى المرحلة الأولى.

ونوه بأنه من المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة  فى جميع قرى مصر فى المراحل الثلاث للمبادرة بحسب وزيرة التخطيط.

المراة دعم المرأة الرئيس السيسي المستشار محمد فراج حياة كريمة

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