للفلسطينيين تاريخ وثقافة غنية.. أمريكا ترد على تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف

عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن استيائها الشديد من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المُتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها وجود شعب فلسطين.

وقال المُتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، حسب منشور رسمي على صفحتها الإلكترونية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجدت أن تصريحات سموتريتش "ليست فقط غير دقيقة ولكنها أيضًا مُقلقة وخطيرة للغاية".. وأضاف "للفلسطينيين تاريخ وثقافة غنية".

وكان سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" قال خلال مشاركته في أمسية في العاصمة الفرنسية باريس الأحد الماضي، إن الشعب الفلسطيني هو شعب "مُخترع" ولا يزيد عمره على مائة عام، وهو ما تسبب في ردود فعل فلسطينية وإقليمية ودولية غاضبة ومُستنكِرة.

وكان الوزير ذاته قد أثار ردود فعل دولية غاضبة في وقت سابق هذا الشهر عندما دعا إلى "محو" بلدة "حوارة" بشمال الضفة الغربية من الوجود.. وواجهت الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي شكلها زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف، انتقادات شديدة من الدول الغربية، وهو ما دفع الوزير في نهاية المطاف إلى التراجع عن تصريحاته وقوله إنها كانت مُجرد "زلة لسان في لحظة انفعال".