عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للفلسطينيين تاريخ وثقافة غنية.. أمريكا ترد على تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف

فيدانت باتيل المتحدث
فيدانت باتيل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن استيائها الشديد من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المُتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها وجود شعب فلسطين.
وقال المُتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، حسب منشور رسمي على صفحتها الإلكترونية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجدت أن تصريحات سموتريتش "ليست فقط غير دقيقة ولكنها أيضًا مُقلقة وخطيرة للغاية".. وأضاف "للفلسطينيين تاريخ وثقافة غنية". 
وكان سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" قال خلال مشاركته في أمسية في العاصمة الفرنسية باريس الأحد الماضي، إن الشعب الفلسطيني هو شعب "مُخترع" ولا يزيد عمره على مائة عام، وهو ما تسبب في ردود فعل فلسطينية وإقليمية ودولية غاضبة ومُستنكِرة. 
وكان الوزير ذاته قد أثار ردود فعل دولية غاضبة في وقت سابق هذا الشهر عندما دعا إلى "محو" بلدة "حوارة" بشمال الضفة الغربية من الوجود.. وواجهت الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي شكلها زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف، انتقادات شديدة من الدول الغربية، وهو ما دفع الوزير في نهاية المطاف إلى التراجع عن تصريحاته وقوله إنها كانت مُجرد "زلة لسان في لحظة انفعال". 

الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية بتسلئيل سموتريتش حزب الصهيونية الدينية ة الرئيس الأمريكي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الوزير الإسرائيلي المتطرف شمال الضفة الغربية زعيم حزب الليكود زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو الصهيونية الدينية فلسطين إسرائيل أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

شوبير يزف بشري سارة لجماهير الاهلي بشأن كهربا

ترشيحاتنا

يواصل الهبوط .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-3-2023

خالد البلشي: وجود نقابة قوية سيتيح المزيد من الخدمات للصحفيين

خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن إقالة فيريرا

للفلسطينيين تاريخ وثقافة غنية.. أمريكا ترد على تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف

5 سيارات عائلية 2023 في السعودية أقل من 150 ألف ريال

دعاء آخر ليلة في شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك قبل رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر قرمشة الزلابية .. أجمل حلويات رمضان

بورسعيدية تفاجئ الأمهات في الشارع بهدايا عيد الأم

الموضوع شبه انتهى.. تفاصيل انتقال ميسي لنادي سعودي في صفقة مفاجئة

لمرضى النقرس.. تحذير من تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ