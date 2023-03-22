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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد طرح التشادية.. أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم في الأسواق

لحوم طازجة
لحوم طازجة

طرحت وزارة التموين والتجارة الخارجية لحوم تشادية بسعر 145 جنيها للكيلو الواحد، بعد أن استقبلت مصر أول شحنة من اللحوم التشادية المبردة، الاثنين الماضي، في مطار القاهرة الدولي، حيث وصلت منها شحنة 55 طنا.

أسعار اللحوم اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الاربعاء 22-3-2023، في الأسواق ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعارالعديد من السلع الي جانب أسعار الذهب اليوم وأسعار صرف العملات مقابل الجنيه.

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أسعار اللحوم المستوردة اليوم 

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏الطازجة اليوم 135 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 120 جنيهًا.

سعر اللحوم الحمراء اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 170 جنيهًا إلى 200 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم 

كما وفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم 

وفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 230 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 250 و280 جنيهًا وفقا للقطعية.

وعن اللحوم التشادية، ومن المنتظر أن يتم تسيير 3 رحلات أسبوعيًا، كل رحلة تحتوي على 55 طنًا من اللحوم التشادية بإجمالي 12 رحلة شهريًا، وتستهدف استقبال 660 طن شهريًا ليتم طرحها في الأسواق بقيمة 145 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 200 جنيها للحوم البلدي في المنافذ الاستهلاكية و230 جنيها في محلات الجزارة.

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