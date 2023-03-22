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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد الدين حسين: التدريب واقتصاديات الصحف ملفات يجب السعي لها

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي الكبير عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن ملف تدريب الصحفيين والاقتصادات ملفات ينبغي أن يسعى لها نقيب الصحفيين فورا، نظرا لأنها تمثل القوة الناعمة الحقيقية، فإذا لم تتم المسارعة في معالجتها بشكل هادئ وبطريقة صحيح ستكون الخسارة كبيرة.

 

وأضاف "حسين"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه لابد بعد الخروج من مشهد انتخابات نقابة الصحفيين بأن يكون هناك تفكير عملي وحقيقي من الكاتب الصحفي خالد البلشي وكل الزملاء في كيفية معالجة ذلك.

وقدم التحية للكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين على اللغة العاقلة التي يتحدث بها، مشددا على ضرورة تأهيل وتدريب الصحفيين واقتصاديات الصحف بجانب الحريات والتنوع.

 

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