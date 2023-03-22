عدوان إسرائيلي.. سماع دوي انفجارات في شمال سوريا

أفادت وسائل إعلام متفرقة، فجر اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في مناطق شمال غرب سوريا واللاذقية وحلب.

وقال مصدر أمني سوري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مدينة حلب، شمال سوريا.

فيما ذكر مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية بأن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في محيط المحافظة ناجم عن انفجار الدفع الأولي للصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري في خط الدفاع الساحلي للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على اللاذقية.

ولم تعلن سوريا تفاصيل حتى الآن عن أي عدوان إسرائيلي في محيط حلب واللاذقية.