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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمناسبة عيد الأم.. دنيا سمير غانم لوالدتها: وحشتيني أووي

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بمناسبة عيد الأم  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت دنيا:" ربنا يرحمك ويسعدك يارب..وحشتيني اووي".

 

 

وعلى صعيد آخر، بدأت الشركة المنتجة لمسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم الترويج للمسلسل بطرح البرومو الدعائى الأولى استعدادا لعرضه فى موسم رمضان 

 

وظهرت دينا فى البرومو وهي بصحبة شقيقها عمر، الذي يختفى عن الأنظار بعد دخولها في متاهة لتجد أشخاص غرباء وتصرخ فى وجههم بعد فقدانها شقيقها عمر.

 

 

 

 

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