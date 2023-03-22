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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| مدير OpenAI: تطوّر روبوتات الذكاء الاصطناعي سيؤدي لفقدان آلاف الوظائف.. وأمازون تخطط لإنشاء متصفح ويب ينافس Google Chrome

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسعار جوال iphone 13 Pro فى البحرين


لازالت حتى الآن سلسلة آيفون 13 واحدة من أفضل الإصدارات قوة فى قدرة البطاريات وطول مدة استخدامها، لذلك حققت مبيعات عملاقة، ويعد جوال iPhone 13 Pro أحد أفضل وأقوي نسخها.

 

سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S22+ 5G في السعودية


توفر شركة  سامسونج  الكورية جوالها الذكي طراز جالاكسي إس 22 بلس بعدد من المميزات، هو يعتبر من الناحية الفعلية ترقية بسيطة لجوال Galaxy S21 Plus ولا يختلف كثيرا من ناحية المميزات، ولكن من أهم وأبرز نقاط جذب للنسخة الأحدث هو التصميم الجذاب العصري بالإضافة إلى الشحن بقدرة 45 وات وشاشة العرض الأكثر قدرة على تقديم ألوان تنبض بالحياة، علاوة على وحدة المعالجة المركزية الأكثر سرعة وأفضل أداءً وتميزا من الطراز السابق عليه.

 

سام ألتمان مدير OpenAI: تطور روبوتات الذكاء الاصطناعي سيؤدي لفقدان آلاف الوظائف


أحدث برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي  ChatGPT  ضجة كبيرة على مختلفة الأوساط والمجالات، خلال أسابيع قليلة من طرحه للمستخدمين استطاع أن يلفت الانتباه ويجذب أنظار حتى غير المهتمين بمجالات التكنولوجيا وتصدر عناوين الصحف والمواقع الكبرى، والسبب ببساطة أن طريقة حديثه أقرب ما يكون إلى الإنسان.


ميتا تنافس تويتر بمنصة اجتماعية جديدة لـ التدوينات القصيرة

 

تقوم شركة "ميتا" Meta حاليا، الشركة الأم لكل من منصات  فيسبوك  وانستجرام و واتس آب، ببناء منصة تواصل اجتماعي جديدة ومستقلة شبيهة بنفس طريقة عمل "تويتر" للتدوينات القصيرة.

 

أمازون تخطط لإنشاء متصفح ويب ينافس Google Chrome


استطاع متصفح الويب جوجل كروم Google Chrome من عملاق التكنولوجيا الرقمية شركة "جوجل" أن يحقق نجاحا ساحقا و باهرا ليتصدر محركات البحث والمتصفحات ويكون له نصيب الأسد من الاستخدام والشعبية خلال العشر سنوات الأخيرة من عمر الإنترنت.

 

المدير التنفيذي لـ نوكيا: بحلول 2030 سيتخلى الجميع عن هواتفهم الذكية


أصبحت الهواتف النقالة في عصرنا الحالي وخلال آخر 20 سنة تحديدا، لا غنى عنها، وأعادت تشكيل الحياة وشكل عمل الوظائف بكل قطاعاتها المختلفة، حيث يعد الهاتف الذكي شيئا رئيسيا وأساسيا في حياة المستخدمين، بل أصبح الكثير من الأشخاص لا يستطيعون الابتعاد عن هواتفهم النقالة المتصلة بالإنترنت لمدة ساعة فقط.

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