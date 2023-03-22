أخبار التكنولوجيا| مدير OpenAI: تطوّر روبوتات الذكاء الاصطناعي سيؤدي لفقدان آلاف الوظائف.. وأمازون تخطط لإنشاء متصفح ويب ينافس Google Chrome

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



لازالت حتى الآن سلسلة آيفون 13 واحدة من أفضل الإصدارات قوة فى قدرة البطاريات وطول مدة استخدامها، لذلك حققت مبيعات عملاقة، ويعد جوال iPhone 13 Pro أحد أفضل وأقوي نسخها.



توفر شركة سامسونج الكورية جوالها الذكي طراز جالاكسي إس 22 بلس بعدد من المميزات، هو يعتبر من الناحية الفعلية ترقية بسيطة لجوال Galaxy S21 Plus ولا يختلف كثيرا من ناحية المميزات، ولكن من أهم وأبرز نقاط جذب للنسخة الأحدث هو التصميم الجذاب العصري بالإضافة إلى الشحن بقدرة 45 وات وشاشة العرض الأكثر قدرة على تقديم ألوان تنبض بالحياة، علاوة على وحدة المعالجة المركزية الأكثر سرعة وأفضل أداءً وتميزا من الطراز السابق عليه.



أحدث برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT ضجة كبيرة على مختلفة الأوساط والمجالات، خلال أسابيع قليلة من طرحه للمستخدمين استطاع أن يلفت الانتباه ويجذب أنظار حتى غير المهتمين بمجالات التكنولوجيا وتصدر عناوين الصحف والمواقع الكبرى، والسبب ببساطة أن طريقة حديثه أقرب ما يكون إلى الإنسان.

تقوم شركة "ميتا" Meta حاليا، الشركة الأم لكل من منصات فيسبوك وانستجرام و واتس آب، ببناء منصة تواصل اجتماعي جديدة ومستقلة شبيهة بنفس طريقة عمل "تويتر" للتدوينات القصيرة.



استطاع متصفح الويب جوجل كروم Google Chrome من عملاق التكنولوجيا الرقمية شركة "جوجل" أن يحقق نجاحا ساحقا و باهرا ليتصدر محركات البحث والمتصفحات ويكون له نصيب الأسد من الاستخدام والشعبية خلال العشر سنوات الأخيرة من عمر الإنترنت.



أصبحت الهواتف النقالة في عصرنا الحالي وخلال آخر 20 سنة تحديدا، لا غنى عنها، وأعادت تشكيل الحياة وشكل عمل الوظائف بكل قطاعاتها المختلفة، حيث يعد الهاتف الذكي شيئا رئيسيا وأساسيا في حياة المستخدمين، بل أصبح الكثير من الأشخاص لا يستطيعون الابتعاد عن هواتفهم النقالة المتصلة بالإنترنت لمدة ساعة فقط.